Відлучення за Генпланом: мученики партійної дисципліни

За останніх два тижні 6 депутатів Тернопільської міської ради позбавили членства в двох політичних партіях. Причина для всіх однакова – порушення партійної дисципліни.

Батьківщина зі своїх лав виключила Андрія Артимовича, Наталію Шоломейчук, Петра Поворозника. ВО «Свобода» оголосила безпартійними Романа Навроцького, Ігоря Турського, Івана Сороколіта.

Уник партійного відлучення від «Батьківщини» депутат-священик Володимир Гринда. Він став депутатом за списками «сердечних», залишаючись при цьому безпартійним. Відразу після виборів його закликали скласти депутатський мандат в Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ.

– Митрополит Василій благословення на участь на виборах для священиків не давав, а тому вони, навіть якщо і стануть депутатами, повинні будуть відкликати свої мандати, – повідомляли відразу після дня виборів у прес-службі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Уже тоді в Управлінні архієпархії говорили, що священика не буде в міській раді.

Втім, о. Володимир Гринда залишився і при Церкві, і зберіг депутатський мандат.

Усіх сімох у «Батьківщина» та в «Свободі» закликали відмовитись від депутатства добровільно.

Із заяви ТОО ВО «Батьківщина» від 30.03.2017р.:

– Якщо згадані депутати не здадуть своїх мандатів, ми будемо просити підтримки в тернополян у процедурі їх відкликання згідно “букви” закону”, – зазначив голова Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина” Василь Деревляний.

Із заяви заступника голово ВО «Свобода» Руслана Кошулинського від 08.04.2017 щодо виключення Романа Навроцького, Івана Сороколіта та Ігоря Турського з партії:

– Ми звертаємось, враховуючи морально-етичну сторону, щоб вони склали повноваження депутатів міської ради. Саме через балотування у лавах ВО «Свободи» ці люди стали депутатами, – наголосив Руслан Кошулинський.

Очевидно, корінь зла в усіх цих відлученнях від партій є Генеральний план забудови Тернополя. Але підстави діаметрально протилежні.

Так, «Батьківщина» покарала своїх трьох депутатів за те, що вони підтримали рішення про проект Генплану Тернополя, яке суперечило позиції партії. Тернопільський осередок «сердечних» депутатам своєї фракції рекомендував не голосувати за таке резонансне питання.

У «Свободі» все навпаки. Роман Навроцький, Ігор Турський, Іван Сороколіт на сесію, під час якої приймалися зміни до Генплану Тернополя, не прийшли. Відповідно не голосували. Цих депутатів ТМР віддавна відносять до опозиційних міському голові Сергію Надалу.

Роман Навроцький майже рік очолював фракцію ВО «Свободи» в міській раді, був секретарем «земельної» комісії ради, очолював тривалий період міську організацію. Пішовши в протиріч з позицією міського голови щодо земельних питань, Навроцький позбувся в партії всіх керівних посад, хоч має стаж «свободівця» 11 років.

Іван Сороколіт – друга каденція депутата міськради у складі партії Тягнибока. Один із найактивніших «свободівців» міста. На своєму окрузі здобув перемогу, набравши 52% голосів виборців і найбільше серед своїх одно партійців-депутатів. Постійно відвідує депутатські комісії, часто появляється на своєму окрузі. Але за Генплан не голосував.

Ігор Турський – в минулій каденції депутата був обраним секретарем міськради. На останніх виборах набрав майже 38% голосів на окрузі, це третій результат у списку міської «Свободи». В новій каденції відмовився працювати в ТМР під керівництвом Сергія Надала.

Тож заступник голови партії «Свобода» Руслан Кошулинський про них зазначив:

– Ми дійшли висновку, що такі особи, як Роман Навроцький, Іван Сороколіт та Ігор Турський у своїх публічних виступах, у своїх голосуваннях відійшли від програмових засад, з якими політична партія ішла на місцеві вибори.

Згодом Кошулинський добавив, що партія не можемо нести відповідальність за людей, які не сповідують ті принципи, які були задекларовані під час як передвиборчої кампанії, так і під час діяльності цієї каденції.

Однак, заступник голови ВО «Свобода» не озвучив конкретики. В яких своїх публічних виступах троє вже екс-свободівців порушили політику партії, в яких саме голосуваннях вони відійшли від програмових засад, залишається здогадуватись.

Та щоб не вгадувати, автор звернувся до «вигнанців» з кількома питаннями, зокрема:

1. На Вашу думку, що є причиною виключення Вас з партії ВО «Свобода»? Можливо Вам відомо, які саме програмові засади партії Ви порушили?

2. Чи складете Ви мандат депутата Тернопільської міської ради на заклик Романа Кошулинського?

Протягом підготовки матеріалу Іван Турський на питання покамість не відреагував. Роман Навроцький відповів так:

– Причини мені не відомі і про це мене ніхто не попереджав. Мені відомо, що мене виключили з фракції. Мандат складати не збираюся. Пораджуся зі своїми виборцями

Більш контактним був Іван Сороколіт. Проте і він наразі не готовий відверто озвучувати свою позицію для медіа.

– Вчинила партія дії. Може вона і права. Я не хочу поки що коментувати цю ситуацію. Партія так вважає, то нехай партія конкретизовує що і як, – зауважив депутат міськради по першому питанню.

Щодо другого питання по мандату та додаткового щодо участі у фракції ВО «Свобода» Іван Сороколіт відповів:

– За моєю інформацією з фракції нас вже виключили. Відбулося засідання фракції, яке не було одностайним. Деталей, щоправда, не знаю. А про мандат, я поки що обдумую. Це для мене не цінність, а більше інструмент, яким можна щось змінити на вулиці, в місті, країні.

Отож, фракція ВО «Свобода», яка налічувала в міській раді 13 мандатів, тепер має 10. Фракція ВО «Батьківщина» на останній сесії 4-го квітня не заявила про свій розпуск, хоч усі «сердечні» депутати без партійних квитків. Питання лиш зависло над Андрієм Артимовичем. Кінцеве рішення по його членству має вирішити Політрада партії, адже він є членом обласного партійного бюро.

Відтак, позафракційних в міській раді найближчим часом може стати дев’ятеро депутатів. Віктор Шумада, як секретар міськради, не має права перебувати у депутатських групах чи фракціях, він позафракційний з моменту обрання секретарем. Роман Ляхович вже більше року, як позбавлений членства в Народному Контролі, він колись попався на хабарі.

Дивлячись на «батьківщинців», зокрема й Володимира Гринду, якого Церква закликала скласти мандат, ніхто наразі не відмовився від депутатства. Вдивляючись в «свободівців», найбільш вигідна ситуація при позбавленні мандатів Навроцького, Турського, Сороколіта буде для Сергія Надала. Хтозна-скільки разів ще попереду резонансні земельні рішення.

Назарій Наджога, спеціально для інтернет-порталу “Погляд”