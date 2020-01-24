Як підступний Путін влаштував провокацію у тернопільській школі

Значний резонанс у Тернополі спричинила новина про те, що в школі-ліцеї №21 з дітей хотіли зібрати по 10 гривень на освячення класів йорданською водою. Повідомлення з відповідною вказівкою оприлюднили в соцмережах.

Тернополяни вважають таку ініціативу перебором і припускають, що священники навіть не знали про збір коштів.

«Я думаю що вл. Нестор не в курсі таких поборів з учнів», – написала в коментарях у Фейсбуці Наталя Савків.

У самій школі вже теж зрозуміли, що дана ініціатива мало поєднується зі здоровим глуздом, а навіть могла потягнути на кримінал. Навчальному закладу пощастило наявністю в ньому притямних працівників, які передбачили реакцію батьків, відповідно грошей з дітей таки не збирали. Проте ініціатори збору коштів вирішили дану ношу перекинути на вчителів. Та після скандалу, у передбачений в повідомленні четвер вже навряд чи хто про ці гроші наважився говорити.

Оцінку даній ініціативі дасть комісія, створена при міському управлінні освіти для службової перевірки. Хочеться сподіватися на об’єктивність.

Хоча реакція самого навчального закладу відверто дивує. Після того, як громадськості стало відомо про дану ініціативу, в ліцеї не придумали нічого кращого, як звинуватити місцеві видання у тому, що вони виконують чиєсь замовлення. Мовляв, невідомі особи спеціально дискредитують педагогічний і навіть учнівський колектив школи-ліцею.

Така позиція дуже нагадує методи роботи піарників міського голови, які за будь якого резонансного скандалу звинувачували місцевих активістів чи ЗМІ у виконанні замовлень Путіна. Тільки чи Путін ініціював збір коштів у ліцеї? Чи може в ініціатора є конкретне прізвище і посада?

Звісно, найлегше інформацію про резонансний випадок назвати наклепом, як це зробили на сайті школи. Хоча спочатку замість наклепу в повідомленні фігурувало слово наговор (привіт Путіну!), а статті про намір зібрати кошти з дітей назвали інформаційним вкидом.

Цікаво, з яким виглядом після цього керівництво закладу дивиться в очі всім вчителям, які знають правду? Або в очі тим батькам школярів, які чудово орієнтуються у всьому, що діється у школі? І найголовніше – яких дітей виховають у ліцеї, де адміністрація з легкістю вдається до маніпуляцій, аби прикрити чиюсь невдалу ініціативу?

Можливо, недарма із виправленого повідомлення на сайті навчального закладу зникла фраза про «успішну роботу педагогічного та учнівського колективу».

Цікаво, що на закінчення церемонії освячення йорданською водою ліцею владика Нестор поблагословив директора Марію Гудиму та очолюваний нею колектив на щасливу, плідну працю і побажав працювати та вдосконалювати навчальний заклад, усім – духовно збагачуватися і здійснювати мрії на славу Божу. Віриться, що владику у закладі таки почують. Адже ініціативи зі збору коштів у дітей навряд чи свідчать про духовне багатство ініціатора ідеї.

Водночас сумно, що рік у Тернополі починається з чергового скандалу в освітній галузі, які вже стали систематичними і яких стає відверто забагато. Ще не стих шум від запровадження у дитсадках вищої плати для дітей із прилеглих сіл (чи навіть спроби взагалі не пустити цих дітей у садки міста), коли влада Тернополя намагалася в такий спосіб змусити навколишні населені пункти вступити в Тернопільську ОТГ. Досі на слуху звільнення директорки елітної ЗОШ №3 та нашуміла історія із пам’ятником вчителю, до якого є питання як щодо освоєної суми, так і неймовірної кількості голосів на його підтримку при голосуванні за проекти громадського бюджету.

Ледь скандали стихли – і ось знову…