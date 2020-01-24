Римські штори Sunny – чудовий вибір для будь-якого приміщення

Римські штори – це традиційний класичний декор вікна. Вони ідеально підходять у будь-який інтер’єр. Магазин SUNNY TM пропонує великий асортимент якісної даної продукції для вашої оселі, з яким ви можете ознайомитися на сайті sunny-tm.com.

Як обрати римські штори?

Їх особливістю є горизонтальні м’які складки. Тому використовуються в різних приміщеннях. У вітальню, в спалні, в дитячу і навіть на балкон. Купують і на кухню. Часто замовляють оптом в комерційні приміщення: в офіс, салон, приватний кабінет, готель для створення домашньої атмосфери. Встановлюють їх на віконний проріз, оскільки в зібраному вигляді складки можуть перекривати частину скла, при установці на стулці.

Види римських штор:

Вони бувають трьох видів:

• З тканин рулонних штор;

• З тканин з тунелями;

• З м’яких портьєрних тканин.

Усі мають однаковий закритий короб, в якому розташований механізм, і полотна. Працюють за допомогою ланцюжка, але може бути оснащена і мотором.

Кожен тип має свої переваги і відрізняється за ціною. Наприклад, рулонні більш різноманітні, зате портьєрні по-різному поєднують або ж комбінують. Це створює додаткові можливості для дизайну.

Тканини

Можуть бути з декількох різновидів. Найбільший вибір за кольорами, візерунками й фактурі у рулонних.

Все більше популярності набирають саме м’які портьєрні. Оскільки перш ніж купити, треба вибрати одну з безлічі виробів, в яких компонуються тканини різноманітних відтінків.

Їх можна прати. Полотно легко знімається і одягається на короб, за допомогою стрічки.

Переваги

Римські штори Sunny мають ряд переваг, завдяки яким вони стали класикою захисту від сонця та декору вікна. Простота монтажу, легкість експлуатації, можливість прання, широка колекція тканин й моделей – це далеко не повний список причин. Ціни також мають широкий діапазон, даючи можливість підібрати варіант на будь-який бюджет.

Додаткова комплектація

На римські штори ціна залежить ще і від додаткової комплектації. У колекції є різні нижні балки, ланцюжки управління, вантажі ланцюжків та безпечна дитяча фіксація, а також декоративні волани. Римські штори з додатковою комплектацією – не просто додатковий декор, але прояв вашої індивідуальності.

Придбати їх можна з доставкою в будь-яке місто України. Доставка штор в індивідуальній фірмовій упаковці проводиться зручним для вас перевізником. Своє замовлення ви зможете забрати і у дилерів компанії та замовити послугу установки.