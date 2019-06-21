Виборці Борщівщини будуть обирати народного депутата серед 9 кандидатів

Кандидатами на позачергових виборах до Верховної ради України, які заплановані на 21 липня, по окрузі №167 стало дев’ятеро осіб, імена яких добре відомі на теренах Тернопільщини.

167 округ включає 3 райони: Борщівський, Заліщицький, Чортківський.

Кількість виборчих дільниць – 211. Орієнтовна кількість виборців – 143,9 тис.

1. Барна Олег (Європейська Солідарність)

2. Гевко Володимир (“Слуга Народу”)

3. Іванишин Володимир (“Сила і Честь”)

4. Квач Алла (“Голос”)

5. Махніцький Андрій ( Радикальна партія Олега Ляшка)

6. Навольський Тарас (“Самопоміч”)

7. Пахолок Роман ( ВО «Батьківщина»)

8. Сиротюк Олег (ВО «Свобода»)

9. Шматько Володимир («Сила людей»)

Олег Барна – народний депутат України. Висунутий партією Петра Порошенка «Європейська солідарність». Старший брат Степана Барни, який балотується по 163 окрузі (м. Тернопіль)

Біографія Олега Барни багата на події. Педагог, активний громадський діяч Чортківського району в 90-х. Зокрема, в 1996-1999 роках організовував страйки вчителів через невиплати зарплати. Ще тоді виник перший намір стати нардепом по мажоритарці Чорткова (1998 рік). Але він зняв свою кандидатуру на користь Сергія Жижка – одного зі співзасновників Конгресу Українських Націоналістів та тогочасних лідерів цієї партії.

У 2001 – 2002, коли тривав наступний виборчий процес до парламенту, очолював окружний штаб Блоку Юлії Тимошенко.

З 2002 по 2010 роки – дві каденції на посаді сільського голови села Нагірянка Чортківського району. Опісля повертається до вчителювання у Білобожницьку сільську школу.

Піднявся по соціальному ліфті в 2014 році. До парламентських виборів пішов служити на Схід України у складі 128-ї бригади. А восени подав свою кандидатуру в парламент від мажоритарки-167. Своїх опонентів по окрузі переміг з результатом 28,5% голосів виборців.

Алла Квач – голова Заліщицької міської ради. Висунута кандидатом на вибори від партії Святослава Вакарчука «Голос».

Мати бійця батальйону територіальної оборони «Айдар» Ореста Квача, який загинув в боях за місто Лутугине Луганської області 27 липня 2014 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За фахом Алла Квач – лікар-стоматолог. Працювала лікарем-стоматологом у лікарській амбулаторії села Торське, потім – у стоматологічному відділенні Заліщицької ЦРЛ.

З 1999 р. вела приватну практику стоматолога.

У 2015-му мешканці районного центру її обрали міським головою.

Андрій Махніцький – ймовірно безробітний. Однак, активний в Радикальній партії Олега Ляшка. Висунутий на вибори по окрузі №167 від РПЛ.

Згідно аналітики громадського руху ЧЕСНО, Андрій Махніцький став довіреною особою Ляшка у Святошинському районі (округ №218). Він очолює ГО “Біличанський рибалка”. Як повідомляли місцеві ЗМІ, ця громадська організація намагалася захопити озеро на Святошині. За твердженням самого Махніцького, вони нібито рятували водойму від “рейдерського захоплення” людьми екс-регіонала Миколи Скорика.

2015 року кандидат невдало висувався до Київської міської ради від “Радикальної партії”. Тоді в бюлетені зазначалося, що Махніцький є безробітним і мешкає в Тернопільській області. На виборах 2014 року він був довіреною особою кандидата від “РПЛ” Володимира Бережного, котрий раніше балотувався до парламенту від ВО “Центр”.

Тарас Навольський – директор приватного підприємства «Трітон», основний вид діяльності якого – вантажний річковий транспорт. Висунутий політичною партією «Об’єднання «Самопоміч».

У 2015-му балотувався за списками цієї ж політичної сили в Тернопільську обласну раду. Однак, з результатом 13,5% голосів виборців 16-го округу (Заліщицький район) в облраду не пройшов.

Зараз він також очолює Заліщицьку районну організацію партії «Об’єднання «Самопоміч».

Роман Пахолок – директор Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського. Висунутий політичною партією ВО «Батьківщина».

За освітою педагог-філолог (група романо-германських мов). Досвід роботи якраз пов’язаний з викладацькою роботою. Є мистецьким керівником художніх колективів коледжу.

Як політик, балотувався в 2015 році на посаду міського голови Чорткова. За результатами виборів посів друге місце після Володимира Шматька, який тепер теж балотується в народні депутати по цьому ж окрузі.

Олег Сиротюк – голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради. Висунутий кандидатом на округ на об’єднавчому з’їзді ВО “Свобода”, Національного Корпусу, Правого Сектору, Української Добровольчої Армії, ОУН та Конгресу Українських Націоналістів.

З 1999 року керує громадськими організаціями, зокрема національно-патріотичним Об’єднанням студіюючої молоді «Зарево». Працює на приватних фірмах міста. Тернопільською «Свободою» керує з часу створення.

З 2008 року — керівник Центру національно-патріотичного виховання української молоді.

З 12 грудня 2012 до 17 березня 2014 року — народний депутат України 7-го скликання від партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», № 16 у списку. Заступник Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Брав активну участь у Євромайдані в Києві, Тернополі та інших містах.

2 березня 2014 року був призначений головою Тернопільської обласної адміністрації. 12 листопада 2014 року Олег Сиротюк подав у відставку з посади голови Тернопільської обласної адміністрації через те, що ВО «Свобода» не потрапила до Верховної Ради України VIII скликання та на його думку, що відповідальність має нести новообрана коаліція.

Володимир Шматько – міський голова Чорткова. Висунутий політичною партією «Сила людей».

У 2006-му став депутатом Чортківської районної ради і був радником голови райради.

У 2010-му обраний сільським головою села Біла Чортківського району.

2014-2015 р. – відразу з крісла сільського голови мобілізований на службу в Збройні сили України. Служив, як і Олег Барна, в 128-гірсько-піхотній бригаді.

Після повернення з війська, будучи ще сільським головою Білої, балотувався від «Сили людей» на голову Чорткова. І, як зазначалася вище, переміг на виборах вже теперішнього «суперника» Романа Пахолока.

Володимир Гевко – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері. Рідний брат відомого комедійного актора, капітана команди КВН «V.I.P.» Віктора Гевка.

У 1997 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю „Менеджмент організацій” та навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.02.03 „Організація управління, планування та регулювання економіки”.

На кафедрі працює з 1995 року на посаді лаборанта, з 1997 року – інженера кафедри, з 1998 року – зав. комп’ютерною лабораторією кафедри, з 1999 року – асистента, з 2004 року старшого викладача кафедри, з 2013 року переведений на посаду доцента.

В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2002-2004 р комерційний директор ТОВ „Тернопільська газета”;

2001р – до тепер директор навчально-консалтингової компанії „Профі-Центр”;

Викладає дисципліни: „Основи менеджменту”, „Управління взаємовідносинами з клієнтами”, “Управління інформаційними потоками підприємства”, “Інформаційні системи та технології в управлінні організацією”.

Сфера професійних інтересів – менеджмент, маркетинг.

Джерело: Звістка