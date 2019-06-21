10-денний християнський табір у Тернополі зібрав близько 400 дітей

Цими днями в Архикатедральному соборі Тернополя триває 10-тиденний християнський табір «Веселі канікули з Богом». Щорічний дитячий табір зібрав близько 400 дітей, які під проводом священників Архикатедри та аніматорів активно і з духовною користю проводять час літніх канікул.

20 червня владика Василій (Семенюк), архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, завітав до Архикатедрального собору, щоб поспілкувався з дітьми і благословити кожного. У дружній атмосфері відбулося спілкування, під час якого архиєрей поцікавився знаннями, які діти здобули під час табору.

«Темою «Весели канікул» стало гасло «У пошуках Маленького принца», – розповідає настоятель Архикатедри о. Орест Павліський. – У цій дні ми багато говоримо діткам про сімейні цінності, навчаємо молитися та правд християнської віри. Цей табір, фактично, є однією з найяскравіших і найулюбленіших акцій цілого року, багато радості, танців, посмішок, дитячого гамору, молитви».

До організації табору залучені усі священники Архикатедрального собору, а допомагають їм 25 аніматорів під проводом о. Романа Демуша. Дні побудовані таким чином, що спершу відбувається реєстрація дітей, ранкові банси, молитва, щоденна тематична сценка для впровадження в тематику дня, пісня і традиційна катехитична зустріч за віковими категоріями зі священиками.

прес-служба архиєпархії