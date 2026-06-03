На Тернопільщині за п’ять місяців спіймали понад 900 нетверезих водіїв

Від початку 2026 року правоохоронці Тернопільщини склали 914 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Таку статистику оприлюднили в патрульній поліції області.

За даними правоохоронців, у період з 1 січня по 31 травня 2026 року серед порушників виявили не лише водіїв автомобілів. Ще 80 протоколів склали на кермувальників електричних двоколісних транспортних засобів — електросамокатів та електроскутерів.

У поліції наголошують, що відповідальність за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена не лише за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Порушенням також вважається керування транспортом під впливом наркотичних речовин або лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, передача керування нетверезій особі, а також відмова від проходження огляду.

За перше таке порушення водієві загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік.

За повторне керування транспортом у стані сп’яніння протягом року штраф становить 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на три роки.

За третє і кожне наступне порушення протягом року передбачено штраф у розмірі 51 тисяча гривень, позбавлення права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу.

Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо після вживання алкоголю чи наркотичних речовин та відповідально ставитися до безпеки на дорогах.