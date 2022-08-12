1,5 тисячі молодих людей шукають роботу на Тернопільщині, більшість з них професіонали та фахівці

12 серпня 2022 року – Міжнародний день молоді. Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє молодим людям віком до 35 років у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці, реалізували свій фаховий потенціал.

Протягом січня-липня 2022 року 6,1 тис. осіб з числа молоді до 35 років (30% від загальної кількості шукачів роботи) скористалися послугами Тернопільської обласної служби зайнятості. З них, майже 400 – випускники ВНЗ, 84 – професійно-технічних закладів освіти; 90% вже мали професійний досвід. Про це розповів директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Цьогоріч вдалося працевлаштувати 1319 молодих громадян, з них, 26 – завдяки компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску.

За спрямуванням служби зайнятості майже дві сотні безробітних віком до 35 років цьогоріч вже пройшли професійне навчання. 156 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

На 1 серпня 2022 року 1,5 тис. безробітних з числа молоді (з них 219 переселенців) продовжували пошук роботи за сприяння обласної служби зайнятості Тернопільщини. Кожен 3-ій з них (567) – професіонали та фахівці, кожен 5-й (323) – працівники сфери торгівлі та послуг, 139 – державні службовці, керівники, менеджери, 130 – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин.

Учасниками програми Уряду для отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу стали 12 жителів Тернопільщини молодого віку. Вони успішно захистили бізнес-плани та невдовзі кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн грантової допомоги на загальну суму майже 2 млн 600 тис грн, що дасть можливість створити більше 30 нових робочих місць. Найбільш поширений вид їхньої діяльності – надання послуг (у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування), є також торгівля, виробництво текстилю та верхнього одягу.