Один з кращих колективів ЗСУ виступив у Тернополі

У Тернополі виступив концертний оркестр Військової академії з Одеси, який подорожує Україною в рамках патріотично-мистецького проєкту.

Ініціатива “Армія з народом” має на меті засвідчити єдність української армії та цивільного населення, підняти бойовий дух військових та місцевих жителів. У проєкті беруть участь шість кращих колективів ЗСУ. Виступили музиканти у центрі міста, де зібрали десятки глядачів. Під час заходу хвилиною мовчання вшанували усіх тих, хто загинув за Україну.