Фотофакт: на Набережній Тернопільського ставу встановили 5-метрову металеву скульптуру-квітник

Фото Віктора Мадрі.

Квітник з металу заввишки майже 5 метрів встановили вчора на “Єлисейських полях” біля Тернопільського ставу. Пізніше на цю конструкцію закріплять горщики з квітами.

За словами директора парку ім. Тараса Шевченка Михайла Лібера, у парку буде кілька таких композицій, а подібні з часом встановлять і в інших парках міста.





Як реагують тернополяни у соцмережах на цю новинку:

Бачив їх. Класні дуже. Серед трави на бетонній подушці. Навіть класніші за ті дерева у вигляді сердечок, з яких пообламували листки і гострі штурпаки зазивно стирчать на рівні очей дітей 10-14 річного віку. Тут можливостей значно більше і каліцтва будуть страшніші. Символічні дерева, і символи, які вони символізують – символічні, — Roman Dunets

Почуття прекрасного, м’яко кажучи, “хромає” на обидві ноги. Це воно ще не розцвіло), а розцвіте точно, от плоду не буде, жаль, – Марія Бенза

Це тільки початок! Бачив ще як мінімум три бетоних площадки для цих “витворів”.Цікаво би було на ще прайс глянути… – Олег Аронов

У мене, коли ходжу Тернополем, часто відчуття, що було б значно красивіше (комфортніше, просторіше – буквально, тобто в сенсі, коли вільно дихається), якби менше намагались “прикрасити”. Для того, щоб робити щось із простором (та й взагалі зі всім), треба його відчути. Якби у нас діяли за таким принципом, то більшість пам’яток у Тернополі просто б не з’явилися. І простору було б більше для творіння як творчості. Зате от оте фсьо стимулює шукати простір зсередини, – Тоня Брик.

Володимир Гевко: “ Потворне обличчя демократії. Мене дуже лякає і бісить легкість, з якою можуть калічити місто і громадський простір люди з повноваженнями.



– Це спільна ідея працівників об’єднання парків. Кожен вносив якісь пропозиції, обговорювали все, – розповідає директор парку ім.Т.Г. Шевченка Михайло Лібер. – Це лише початок.



Отак, блядь. Ні більше, ні менше. Зібрались, внесли пропозицію, захерачили. Тепер десятки тисяч тернополян та туристів з нормальним відчуттям естетики повинні витирати кров з очей білими хустинками, бо декілька людей з управління парків “можуть”.



Єлисейські поля – простір, над яким працювали фахові архітектори, там стоять скульптури-переможці міжнародного пленеру.



Але похер, ми придумали отакево, замовили в ковалів в гаражах і будь ласка. Чо’ воно не може там стояти, може.



Я б дуже хотів, щоб мер зібрав головного архітектора і директорів всіх парків і за гроші платників податків відправив їх на півроку подорожувати. Кудись в Дрезден, в долину Луари чи в Скандинавію. Так, щоб півроку ї хв місті не було взагалі.



По-перше, це вигода місту, бо вони нічого не робитимуть, а по-друге, є шанс що приїдуть з новими баченнями і візьмуться демонтовувати все те, що вже наробили до того”.