Везете новий айфон в Україну? Ось що потрібно знати про митні правила

Нагадуємо митні правила, аби уникнути непорозумінь при перетині кордону.

Отож, якщо ви плануєте переміщувати через кордон новеньку техніку: для себе чи на продаж, чи може хтось попросив перевезти кілька штук за кілька гривень, нагадуємо:

Ввезення техніки на митну територію України регулюється законодавством, яке визначає, у яких випадках пристрої вважаються особистими речами, а коли — комерційними товарами.

До особистих речей належать предмети, необхідні громадянину для власного користування під час поїздки. Це можуть бути мобільні телефони, ноутбуки чи планшети, периферійне обладнання та інші речі, що не мають комерційного характеру. Детальніше про це – у статті 370 Митного кодексу України.

У випадку, коли крім особистих речей громадяни перевозять придбані за кордоном товари, слід пам’ятати про норми «безмитного» ввезення на територію України. Одна особа може ввезти товари на суму до 500 євро при переміщенні автомобільним, залізничним чи морським транспортом.

Ці правила діють за умови, якщо поїздки здійснюються не частіше одного разу протягом 72 годин. У разі частіших перетинів кордону – усі товари підлягають декларуванню та оподаткуванню, незалежно від їхньої вартості чи кількості.

Перевищення встановлених норм також зобов’язує задекларувати товари та сплатити відповідні митні платежі.

Нагадуємо про можливість обрання вами одного із коридорів митного контролю – “зеленого” чи “червоного”. Зокрема, “зелений” коридор слід використовувати, якщо ви переміщуєте товари в межах зазначених вище норм та у вас відсутні предмети, які підлягають обов’язковому декларуванню.

– А чи можна, – запитаєте ви, – відправити новий смартфон у посилці, задекларувавши його як сувенір за 10 грн?

– Ні, – відповімо ми. – Таке переміщення вважається порушенням митних правил. Міжнародні поштові відправлення проходять сканування сучасними системами, тож приховати техніку не вийде.

Отже, розуміємо, що IPhone 17- тренд сезону, але митні правила – must have!