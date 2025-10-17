68-річна жінка звернулася по допомогу: син ображав і погрожував вигнати з дому
Жителю Чортківського району загрожує до двох років в’язниці за домашнє насильство щодо матері
У Чортківському районі 44-річному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років за вчинення домашнього насильства щодо власної матері.
68-річна жителька району звернулася до поліції із повідомленням, що її син влаштував сварку, ображає її та виганяє з дому. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які провели з чоловіком профілактичну бесіду.
Як з’ясувалося, кривдник систематично вчиняє психологічне насильство щодо матері. Лише у вересні поліцейські вже складали на нього адміністративний протокол за аналогічне правопорушення.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
Питання про оголошення чоловікові підозри перебуває на розгляді.
Поліція нагадує: якщо ви стали жертвою або свідком насильства — не мовчіть і звертайтеся по допомогу.
Контакти служб підтримки:
📞 Спецлінія — 102
📞 Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства — 0 800 500 335 або 116 123 (безкоштовно, цілодобово)
📞 Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та насильству — 15-47
🌐 Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada