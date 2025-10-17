Танцювальний колектив «Посмішка» з Тернополя здобув Гран-прі на Всеукраїнському фестивалі «Diamond Festival»

Вихованці народного театру танцю «Посмішка» Центру творчості дітей та юнацтва міста Тернополя продемонстрували високий рівень майстерності на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчих і музичних мистецтв «Diamond Festival».

Юні таланти під керівництвом Тимофія та Лариси Шевіл отримали Гран-прі у віковій категорії 10-11 років за хореографічний номер «Полька-полісянка». Окрім головної нагороди, колектив виборов перші місця в двох інших категоріях:

у віковій групі 8-9 років за номер «Веснянка» ,

у віковій групі 9-10 років за номер «Полька-панночка».

Цей успіх є яскравим підтвердженням таланту та відданості молодих танцівників, а також високої професійності їхніх наставників. Браво, учасникам і тренерам колективу! Бажаємо нових творчих здобутків та натхнення для майбутніх постановок.

Танцювальний колектив «Посмішка» та його наставники гідно представили Тернопіль на всеукраїнському рівні, що ще раз підтверджує високий культурний рівень міста.