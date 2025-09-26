Аграрії, обережно! На Тернопільщині викрито мережу фальшивих засобів захисту рослин

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи з п’яти осіб, які незаконно підробляли засоби захисту рослин від відомих виробників і збували їх за зниженими цінами. Шахраї використовували клей, воду та барвники, які не мали жодної ефективності в боротьбі зі шкідниками. Продукцію, яку було важко відрізнити від оригіналу, збували через інтернет-магазини та поштові служби.

Шахрайський бізнес: фальсифікат на шкоду аграріям

Організатором цього нелегального «бізнесу» став житель Чортківського району, який разом зі спільниками створював підроблені засоби захисту рослин, ретельно підбираючи тару та логотипи, що візуально не відрізнялися від оригінальних товарів. Однак ці «засоби» не лише не діяли, а й могли зашкодити сільськогосподарським культурам. Замість ефективних хімічних речовин у складі були лише вода, клей та барвники. Підроблену продукцію шахраї продавали за цінами, вдвічі нижчими за реальні.

Обшуки та вилучення фальсифікату

Правоохоронці провели обшуки в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Одеській областях, під час яких вилучили готову до збуту продукцію, транспортні засоби, тару, інгредієнти для виготовлення підробок та грошові кошти. Внаслідок дій шахраїв було завдано значних збитків не тільки сільгоспвиробникам, а й споживачам.

Заклик до покупців: обирайте перевірених продавців

Цей випадок ще раз наголошує на необхідності обирати перевірених постачальників та продавців засобів захисту рослин, щоб не потрапити на фальсифіковану продукцію, яка може не тільки не захистити ваші посіви, а й завдати шкоди навколишньому середовищу. Під час купівлі агрохімії обов’язково перевіряйте сертифікати та документи, що підтверджують її якість, а також обирайте лише авторизовані магазини та постачальників.

Не будьте жертвами шахраїв! Обирайте безпечні та перевірені канали для покупки продукції, що гарантує ефективний захист вашого урожаю.