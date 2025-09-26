Спортивна школа №2 розпочала набір у нову секцію самбо

У Тернополі триває набір дітей на заняття у секції боротьби самбо, яка відкрилася у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №2 імені Юрія Горайського. Це новий вид спорту для нашого міста, і вперше діти матимуть можливість професійно займатися саме цим напрямом єдиноборств.

Секція працюватиме для трьох вікових груп:

2010-2012 років народження,

2013-2015 років народження,

2016-2019 років народження.

Заняття проходитимуть у приміщенні Західноукраїнського національного університету. Дітей навчатимуть кваліфіковані тренери, які допоможуть юним спортсменам опанувати техніку самбо, розвинути фізичну витривалість, силу, дисципліну та командний дух.

Запис до секції здійснюється в електронному форматі – через мобільний додаток «е-Тернопіль» або на «Порталі мешканця». Це зручно і дозволяє батькам швидко та без черг оформити заявку.

Що потрібно зробити для реєстрації на спортивні групи дітей у ДЮСШ міста:

ОНОВІТЬ додаток «е-Тернопіль» до останньої версії – це важливо як для Android, так і iOS.

Зареєструйтеся або увійдіть у додаток.

У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.

Або ж зареєструйтеся на Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.