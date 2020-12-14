Михайло Головко: «Чорнобиль – велика пляма посеред серця Української держави, яка стала непридатною для життя»

Сьогодні, 14 грудня, на Тернопільщині вшановують тих, хто ціною власного здоров’я та життя ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

У Зборові відкрили пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи та молитвою й хвилиною мовчання вшанували українців, які загинули внаслідок найбільшої техногенної катастрофи.

Участь у відкритті взяв голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Уже понад пів століття людство використовує найдешевшу і водночас найнебезпечнішу атомну електроенергію. Сотні атомних електростанцій до сьогодні працюють у цілому світі. Ми не знаємо жодного випадку, коли б така страшна катастрофа трапилася без втручання людини. Коли сьогодні деякі історики чи експерти обговорюють аварію на Чорнобильській АЕС і списують все на випадковість, то, звісно, виникають сумніви, адже розуміємо, що це далеко не випадковість. Унаслідок цієї техногенної катастрофи десятки тисяч наших громадян отримали інвалідність, втратили житло. Чорнобиль – велика пляма посеред серця Української держави, яка стала непридатною для життя. Чорнобильська трагедія описана у книжках, відзнята у фільмах, однак вона кровоточить до сьогодні. Ця рана досі жива, бо ми пам’ятаємо усіх героїв, які ціною власного життя подалися в епіцентр пекельного вогню, аби зберегти Україну. У той момент ці мужні люди не думали чи вціліють, чи повернуться живими, але, попри це, кинулися в бій з невидимим ворогом. Чорнобильська аварія – злочин проти нації, який так старанно намагався приховати комуністичний режим. Мені прикро, що сьогодні влада не помічає ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС – на рівні уряду та парламенту переглядають пенсії, скасовують пільги. Це неприпустимо, – зазначив Михайло Головко.

Також голова обласної ради нагородив відзнаками й грошовими преміями ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській ЧАЕС.