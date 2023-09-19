Безоплатні аналізи за Програмою медичних гарантій: як зробити, – пояснює МОЗ

Понад 36,6 млн електронних направлень на лабораторну діагностику виписали лікарі для пацієнтів за Програмою медичних гарантій у 2023 році. З них понад 26 млн виконані, тобто пацієнти пройшли дослідження.

Попри це досі існує міф, що здати аналізи можна лише платно. Відповідно до Програми медичних гарантій всі аналізи є безоплатними для пацієнтів, але виключно, якщо лікар видав електронне направлення. І хоча окремого пакету в Програмі медичних гарантій під назвою «Аналізи» немає, майже кожним з пакетів передбачено певний перелік лабораторних обстежень — відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Наприклад, у центрі надання первинної медичної допомоги можна зробити аналізи, що входять до переліку безоплатних медичних послуг за пакетом «Первинна медична допомога» — загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; загальний аналіз сечі; рівень глюкози у крові; загальний рівень холестерину та інші.

Жінка при надії може зробити усі призначені гінекологом аналізи безоплатно в жіночій консультації, яка має договір за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах» також покриває проведення аналізів, які необхідні для отримання якісної діагностики та лікування. Специфічні аналізи передбачені у пакетах з лікування онкологічних захворювань, лікування туберкульозу тощо.

Всі аналізи є безоплатними, якщо пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено. Направлення на аналізи у такому випадку не потрібно. Всі необхідні обстеження входять у безоплатний пакет послуг у стаціонарі.

Важливо пам’ятати, що електронне направлення на аналізи виписує лікуючий лікар — або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, і тільки якщо це потрібно для встановлення діагнозу чи призначення лікування. Пацієнт не може вимагати направлення на аналізи за власним бажанням. Звернення пацієнтів без направлення може бути платним. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за тарифами, які затверджені органом місцевого самоврядування, що є власником закладу охорони здоров’я.

Також зверніть увагу, направлення на аналізи виписує той лікар, який призначає ці обстеження. Тобто якщо лікуючий лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він має створити на них відповідне електронне направлення, а не відправляти пацієнта за направленням до сімейного лікаря.

Пакетами «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» передбачене проведення таких аналізів:

– розгорнутий клінічний аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові;

– коагуляційний гемостаз;

– глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

– С-реактивний білок;

– дослідження спинномозкової рідини;

– тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

– загальний аналіз сечі;

– бактеріологічні і гістологічні дослідження;

– цитологічні і патоморфологічні дослідження;

– інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Детальний перелік можна переглянути на сайті Національної служби здоров’я: зайдіть в розділ «Контрактування/Контрактування 2023/Вимоги 2023» та оберіть потрібний пакет послуг. У файлі відкриється перелік послуг, які покриваються Програмою медгарантій.