Military Chef: тернопільський піцайоло зробив піч на колесах і готуватиме піцу на передовій
Піцайоло з Тернопільщини Віталій Колошиць започаткував проєкт Military Chef — він на мобільному устаткуванні готуватиме піцу для українських військових, які захищають нас на передовій.
Про ідею та втілення проєкту Віталій написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Я довго думав як можу допомогти ЗСУ та своїй країні, як можу застосувати те, що вмію якнайкраще? І ось з’явилась ідея створити проєкт, в якому зможу допомагати військовим, які щодня ризикують своїм життям заради того, аби всі українці могли продовжувати жити!, – розповів Віталій.
Спершу піцайоло звернувся до експертів з пропозицією виготовити піч на колесах, за допомогою якої він міг би готувати піцу та страви з вогню. Віталію не відмовили та пообіцяли створити таку піч.
Допомогли ентузіасту і багато інших українських компаній. Хтось продукцією для піци, інші – борошном та потрібним обладнанням.
«Так я опинився на фінішній прямій до кінцевої мети своєї ідеї. Надіюсь, що вже зовсім скоро пригощатиму наших захисників неймовірною піцою та різноманітними смаколиками з печі. Залишилось небагато: закупити інвентар та підзбирати кошти на паливо», — написав Віталій Колошиць.
Фото: фейсбук-сторінка Віталій Колошиць.