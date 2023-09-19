Military Chef: тернопільський піцайоло зробив піч на колесах і готуватиме піцу на передовій

Піцайоло з Тернопільщини Віталій Колошиць започаткував проєкт Military Chef — він на мобільному устаткуванні готуватиме піцу для українських військових, які захищають нас на передовій.

Про ідею та втілення проєкту Віталій написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Я довго думав як можу допомогти ЗСУ та своїй країні, як можу застосувати те, що вмію якнайкраще? І ось з’явилась ідея створити проєкт, в якому зможу допомагати військовим, які щодня ризикують своїм життям заради того, аби всі українці могли продовжувати жити!, – розповів Віталій.

Спершу піцайоло звернувся до експертів з пропозицією виготовити піч на колесах, за допомогою якої він міг би готувати піцу та страви з вогню. Віталію не відмовили та пообіцяли створити таку піч.

Допомогли ентузіасту і багато інших українських компаній. Хтось продукцією для піци, інші – борошном та потрібним обладнанням.

«Так я опинився на фінішній прямій до кінцевої мети своєї ідеї. Надіюсь, що вже зовсім скоро пригощатиму наших захисників неймовірною піцою та різноманітними смаколиками з печі. Залишилось небагато: закупити інвентар та підзбирати кошти на паливо», — написав Віталій Колошиць.

Фото: фейсбук-сторінка Віталій Колошиць.