Бізнес на Тернопільщині: понад 4,5 тисячі нових підприємців за вісім місяців

З початку року в ГУ ДПС Тернопільщини зареєстровано 4550 нових суб’єктів господарювання. Переважна більшість (4112) – це фізичні особи-підприємці, а ще 438 – юридичні особи.

Загалом станом на 1 вересня 2025 року в області на обліку перебуває 69689 основних платників, серед яких 42909 самозайнятих осіб і 26780 юридичні особи.

Сучасний бізнес – онлайн

Щоб вести справи швидко, зручно та без черг, підприємці можуть користуватися електронними сервісами ДПС, які працюють цілодобово.

Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова» дозволяють дистанційно подавати звітність, сплачувати податки, отримувати довідки та надсилати листи до податкової.

Перелік усіх сервісів доступний на вебпорталі ДПС.

А для тих, хто хоче особистої консультації, у Тернополі на вул. Білецька, 1, розпочав роботу Офіс податкових консультантів – тут допоможуть знайти рішення для будь-якої податкової ситуації.