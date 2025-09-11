У Тернополі затримали оператора австрійського телеканалу: підлягає мобілізації на загальних підставах

В Тернополі затримали оператора австрійського телеканалу ORF: подробиці інциденту

Під час перевірки дорожнього руху на території Тернопільської області був затриманий оператор австрійського телеканалу ORF. Інцидент стався, коли оператор, який прямував на зйомки для кореспондента Крістіана Вершютца, був зупинений поліцією. За інформацією телеканалу ORF, після затримання чоловіка передали до відділку поліції в Тернополі, де він перебуває вже кілька днів.

Згідно з повідомленням телеканалу, затриманий оператор має 53 роки та брав участь у бойових діях в Україні як доброволець у 2022 році, отримавши поранення під час служби. Редакція ORF наголошує на важливості дотримання стандартів безпеки та свободи роботи журналістів, які є важливим аспектом на шляху України до вступу в Європейський Союз.

У відповідь на запит австрійського агентства APA Міністерство закордонних справ Австрії повідомило, що посольство в Києві одразу після арешту звернулося до МЗС України за роз’ясненнями. Також підтримується зв’язок з адвокатом затриманого та кореспондентом ORF.

«Австрія закликає до дотримання верховенства права. Однак, оскільки ця справа стосується громадянина України, можливості посольства щодо надання підтримки дуже обмежені», — заявили в Міністерстві закордонних справ Австрії.

З власних джерел “Погляду” стало відомо, що затриманий оператор не мав відстрочки від мобілізації та підлягає призову на військову службу на загальних підставах. Враховуючи це, питання його подальшого статусу може бути пов’язано з виконанням військового обов’язку.

Триває розслідування і розгляд справи.