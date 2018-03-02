До 7 березня обмежили навчальний процес на Тернопільщині

2 березня начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей взяв участь у позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Олега Валова, яке відбулося у приміщенні облдержадміністарції.

Присутніми обговорено ситуацію на території Тернопільщини, яка склалася у зв’язку із різким пониженням температури.

Наприкінець заходу прийняли рішення про забезпечення подальшого функціонування стаціонарних пунктів обігріву на базі закладів охорони здоров’я, а керівникам державних та комунальних установ рекомендовано, аби запобігти випадкам переохолодження, на час низьких температур забезпечити громадянам при потребі можливість тимчасово обігрітися у будівлях (фойє).

Навчальний процес на Тернопільщині обмежено до 07 березня включно, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області .

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