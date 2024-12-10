До уваги водіїв: На Тернопільщині знову штормове попередження!

За таких погодних умов водіям слід обов’язково подбати про безпеку свого транспортного засобу. Перш ніж вирушити в дорогу, потурбуватись про якісні зимові шини і ланцюги, якщо кермуєте вантажівкою, зробити запас палива, скрупульозно дотримуватись Правил дорожнього руху, не забувати про безпечну дистанцію та обмеження швидкості.