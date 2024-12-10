До уваги водіїв: На Тернопільщині знову штормове попередження!
До кінця дня 10 грудня та протягом доби 11 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледь та налипання мокрого снігу, а на дорогах утворення ожеледиці. Температура повітря -1 градус за Цельсієм.
За таких погодних умов водіям слід обов’язково подбати про безпеку свого транспортного засобу. Перш ніж вирушити в дорогу, потурбуватись про якісні зимові шини і ланцюги, якщо кермуєте вантажівкою, зробити запас палива, скрупульозно дотримуватись Правил дорожнього руху, не забувати про безпечну дистанцію та обмеження швидкості.
Рекомендуємо кермувальникам вантажного транспорту перечекати погані погодні умови на майданчиках відстою вздовж державних доріг Тернопільщини.
За статистикою, основна причина ДТП під час погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період ― недотримання швидкісного режиму, невчасна заміна шин та «лисі» колеса.