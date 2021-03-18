КП для «своїх»: в Тернопільській облраді зайнялися працевлаштуванням?

Одразу два комунальні підприємства створили вчора депутати Тернопільської обласної ради під час пленарного засідання. На кожне КП одразу призначили директора. Що цікаво, нових очільників підприємств не представляли, не запрошували до слова, щоб розповісти про напрямки роботи нових КП. Голова облради Михайло Головко навіть не називав прізвищ новоспечених директорів.

Так, з легкої руки депутатів в облраді відтепер діє КП «Тернопільоблнадра», «Тернопільоблагроліс» та «Аналітичний інформаційний центр».

КП «Тернопільоблнадра» очолюватиме Салик Микола Степанович, який, судячи з рішення, опікуватиметься вільними землями.

«Тернопільській обласній державній адміністрації передбачити в обласному бюджеті видатки в сумі 300 (триста) тисяч гривень на формування статутного капіталу Тернопільського обласного комунального підприємства «Тернопільоблнадра»,- йдеться в рішенні сесії.

КП «Тернопільоблагроліс» очолюватиме Колесницький Володимир Григорович, якому обласні депутати доручили займатися пошуком пропозицій щодо передачі земель лісогосподарського призначення на території Тернопільської області.

Також депутати відновили роботу КП ««Інформаційно-обчислювальний центр «Агропромсистема» та поновили на посаді директора Василя Семанишина, який, між іншим, є членом партії «Свобода».

До слова, при облраді уже діє 16 (!) комунальних підприємств, кожне з яких отримує кошти з бюджету на свою діяльність. Значна частина цих КП – несе політичний характер, позаяк було створене «під конкретну» людину.

До прикладу, комунальне підприємство “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр” очолює Василь Чашка – депутат облради від ВО «Свобода», а комунальне підприємство “Воробничо-комерційна фірма “Сервіс Тернопілля” – Павло Буць (теж «свободівець»).

Та це уже тема наступної публікації.

Сергій Сліпий