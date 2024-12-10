11 та 12 грудня на кількох вулицях Тернополя буде тимчасово відсутнє водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку із заміною запірної арматури на вул. Мирона Тарнавського, 4 11 грудня з 9:00 до 16:00 год буде відсутнє водопостачання у будинках на вул. Патріарха Любомира Гузара та за адресами вул. Мирона Тарнавського, 2, 2-А, 4 6.

Окрім того, 12 грудня з 09:00 до 20:00 год у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідній мережі по вул. Тролейбусній буде припинена подача холодної води до житлових будинків за адресами: вул. Тролейбусна, №3-Б, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 5-Е, 5-Ж.

Без водопостачання з 09:00 до 15:00 год 12 грудня буде також частина підприємств і організацій, які знаходяться на вул. Тролейбусній.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає тернополян заздалегідь зробити запаси води.

Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.