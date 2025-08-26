ДТП поблизу Тернополя: зіткнулися дві вантажівки, є потерпілі
25 серпня поблизу села Ступки Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів.
За попередньою інформацією, водій сідлового тягача не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz.
У результаті аварії травмувався один із водіїв — житель Львівської області. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.