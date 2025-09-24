Екологічна катастрофа на Тернопільщині: загибель риби у річці Стрипа через перекриття шлюзів

На Тернопільщині триває розслідування за фактом масової загибелі риби в річці Стрипа, що протікає через Козівську громаду. Кримінальне провадження було відкрито за порушення правил охорони вод, які спричинили загибель тварин, повідомили в Національній поліції Тернопільщини.

17 вересня рибоохоронний патруль виявив мертву рибу у річці Стрипа між селами Плотича та Будилів. За словами Назара Саніцького, головного спеціаліста сектору іхтіології та меліорації Держрибагенства, було зафіксовано 168 екземплярів сріблястого карася, три коропи, 39 пліток, 11 окунів і 118 рибин — мальків плітки. Працівники екоінспекції та водної поліції обстежили ділянку річки та зафіксували факт загибелі.

Причини загибелі риби

Поліція повідомила, що попередні розслідування вказують на ймовірну причину зниження рівня води — перекриття шлюзів дамби на річці невідомими особами. Це призвело до різкого зниження води, що могло стати основною причиною загибелі риби. Шлюзи, які регулюють рівень води, знаходяться на території села Плотича, де відбулося перекриття.

Правоохоронці продовжують пошуки винних

На сьогоднішній день поліція активно розшукує осіб, причетних до цієї події. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі за порушення правил охорони вод.

Екологічний аспект: розслідування триває

Під час розслідування було встановлено, що загибель риби може бути пов’язана не тільки з неконтрольованим скиданням води, але й з порушенням режиму водогосподарської діяльності. Ігор Стефурак, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Тернопільщини, зазначив, що таке скидання води може призвести до різних наслідків, включаючи загибель риби, затоплення полів або дворових територій. Наразі тривають експертизи та встановлення суми збитків.

Місцева влада та гідроспоруди

Староста села Плотича, Галина Кучерява, зазначила, що їй не було відомо про ситуацію до повідомлення від поліції. Вона також повідомила, що гідротехнічні споруди, що регулюють рівень води, належать “Укрриба”. На запитання журналістів, чому не було контролю за скиданням води, підприємство не дало відповіді, і наразі не вдалося отримати коментарів від власників дамби.

Розслідування щодо загибелі риби в річці Стрипа триває. Поліція працює над встановленням осіб, причетних до цього правопорушення, а також намагається з’ясувати, чи були порушення в процесі водогосподарської діяльності. Події, що сталися, привертають увагу до важливості належного контролю за використанням водних ресурсів на місцевому рівні.

За інф. Суспільне