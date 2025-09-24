Покращення у Кременці

Спільно зі Службою автомобільних доріг України на умовах співфінансування, кременецька громада активно працює над важливим проектом для покращення інфраструктури міста. Вже розпочато облаштування нового тротуару з боку Кременця біля дороги Р-26 до вул. Миру, що забезпечить безпечний пішохідний маршрут до центру міста.

Цей тротуар стане ключовою частиною міської інфраструктури, з’єднуючи важливі об’єкти міста. Пішоходи зможуть безпечно пройти до Центру міста та, через нові доріжки міського парку, дістатись до Церков, також зробивши цей шлях зручним через капітально відремонтовану частину вул. Шевченка.

За словами місцевих жителів, це важливе покращення, оскільки на цій ділянці дороги раніше траплялося найбільше аварій за участю пішоходів, серед яких були й смертельні випадки. Нова інфраструктура значно покращить безпеку пішоходів, зменшуючи ризики та створюючи комфортні умови для пересування.

Ремонт доріг в сільських територіях громади

Одночасно з роботою над тротуаром, триває ямковий ремонт на критичних відрізках під’їзних доріг до сіл громади. Враховуючи, що ці дороги перебувають на обслуговуванні Департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської обласної військової адміністрації, але в умовах війни це управління не має достатньо коштів на утримання доріг, громада вирішила взяти на себе частину фінансування.

На ці роботи було виділено 2,7 млн грн, що складає 75% від загального обсягу коштів на ремонт. Це рішення забезпечить необхідний фінансовий ресурс для проведення важливих дорожніх робіт, які сприятимуть покращенню умов для жителів не тільки міста, а й сільських територій громади.

Проект забезпечить якісні умови для безпечного і зручного пересування як пішоходів, так і водіїв, а також стане важливим кроком до покращення інфраструктури громади в цілому.