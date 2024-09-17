На Тернопільщині діяла міжрегіональна злочинна організація наркоторговців

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували масштабну мережу із розповсюдження важких наркотиків та психотропів на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей.

У результаті спільної спецоперації з незаконного обігу вилучено психотропні речовини, вартість яких на чорному ринку перевищує 15 мільйонів гривень.

Торгівлю небезпечними речовинами організувала міжрегіональна злочинна організація наркоторговців, які виготовляли та збували промислові обсяги амфетаміну, А-PVP, екстезі та канабісу.

Пошук «клієнтів» та продаж небезпечних речовин ділки здійснювали за допомогою спеціалізованих Телеграм-каналів, де пропонували весь «асортимент власної продукції».

Під час слідчо-оперативних заходів затримано 8 учасників угруповання, у яких вилучено:

15 кг психотропної речовини «амфетамін»;

понад 7 тисяч таблеток «MDMA» вагою близько 3 кг.;

автомат АК 74;

майже 200 набоїв, калібру 5,45 мм;

4 гранати;

2 автомобілі;

грошові кошти в сумі 300 тисяч гривень, імовірно отримані від злочинної діяльності;

мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, зіп-пакети, ваги, та чорнові записи.

Слідством встановлено, що для забезпечення «клієнтів» амфетаміном учасники злочинного угруповання організували на Сумщині підпільну лабораторію, яку облаштували на території домоволодіння одного із фігурантів.

Її потужності дозволяли синтезувати до 50 кг амфетаміну щомісячно, вартість якого на чорному ринку становить понад 30 мільйонів гривень.

Також, користуючись послугами приватних автоперевізників, наркоторговці організували канал контрабандних поставок таблеток «екстезі» із країн ЄС, які ввозили на територію України, ховаючи психотропи у особистих речах та упаковках корму для домашніх тварин.

Поставки ж канабісу злочинна організація здійснювала з Тернопільщини, де один із її учасників облаштував на території власної присадибної ділянки цілий промисел з посіву, вирощування та переробки нарковмісних рослин.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1,2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

чч. 2,3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)

Спецоперацію проводили оперативники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією, Державною митною та Державною прикордонною службами.