Експрисяжного суду притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю

Тернопільським міськрайонним судом визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП колишнього присяжного Тернопільського міськрайонного суду, який зараз є начальником юридичного відділу приватного товариства. Забезпечував розгляд справи у суді прокурор відділу обласної прокуратури.

Встановлено, що колишній присяжний не виконав встановлені антикорупційним законодавством вимоги в частині фінансового контролю, і в порушення ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» без поважних причиннесвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 та 2022 рік. Також чоловік подав декларацію при звільненні не у встановлені законодавством терміни.

Порушнику закону суд призначив покарання – штраф у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрало законної сили.