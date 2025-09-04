Криваве застілля: чоловік у Чорткові розправився з колишньою

Зловмисник під час розпивання алкогольних напоїв побив колишню співжительку та викрав у неї гаманець з грошима і мобільний телефон.



На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Чорткова про те, що під час конфлікту її побив колишній співмешканець. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що сварка сталася під час розпивання алкогольних напоїв. Зловмисник завдав потерпілій декілька ударів в обличчя, відтак відкрито викрав зі столу її гаманець з грошима та мобільний телефон.



Правоохоронці оперативно встановили місце перебування фігуранта. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Зловмисникові оголошено підозру за нанесення тілесних ушкоджень – стаття 125 та пограбування – стаття 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

