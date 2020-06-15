Галицький календар за 1897 рік відкриває цікаві сторінки торгового життя між Бережанами й Лапшином

Якщо б ми мали змогу зазирнути в поштового воза, що віз крам шляхом понад озером, то могли б побачити безліч різних смаколиків.

Мова йде про товари Казимири Матчинської з Лапшина. Проаналізуймо зміст реклами. Підприємиця пропонує два види бульйонів парового приготування: дешевші з різних сортів м’яса та дорожчі – виготовлені винятково з м’яса птиці. У кінці ХІХ століття популярними були промислові виставки, які швидше за все пані Казимира відвідувала, оскільки у рекламі згадано медалі, якими відзначали її кухарські успіхи. Цікавим є факт, що саме бульйони найчастіше виписували як ліки від простудних хвороб та для підтримки імунітету. Тому подібний товар завжди мав попит і бульйон у кінці ХІХ століття був добрим конкурентом лікувального розливного вина.

У фунтових консервах везли паштет із гусячої печінки. Важко щось сказати про їхнього кінцевого покупця – закладів із харчами у місті було вдосталь, тож швидше за все підприємиця приймала оптові замовлення крамничок або ж ресторацій. Також реальним замовником консервів могла бути й армія, зокрема бійці 55-го австрійського піхотного полку. Але це лиш історичні припущення. Бережанцю, щоб скуштувати свіжої бринзи, не обов’язково було відвідувати карпатський регіон Королівства Галіції й Лодомерії. Пані Матчинська гарантувала швидкість доставки та свіжість бринзи місцевого виробництва. Власникам возів теж пропонували товари – ковдри з овечої вовни, якими можна було захистити свого коня від негоди й вітру. А ще при потребі можна було замовити букети з живих квітів на весілля чи інший «балюнок». Із кінця обрізаної сторінки дізнаємось про можливість замовити з Лапшина розсипний чай, проте більш детальна інформація про букети та походження чаю втрачена. Ідея: Музичка М. (Михайло Музичка)

Ред. Хоптяк І.