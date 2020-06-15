15 червня на Тернопільщині: за добу коронавірусом інфікувалися 40 осіб
Станом на 15 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1467 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1355 випадків – дорослі, 112 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 1022 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 236 (93 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 78 (66 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 19 (17 одужало);
– Заліщицький район – 57 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 48 (25 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 43 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 419 (310 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 35 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 76 (19 одужало);
– Чортківський район – 57 (53 одужало);
– Шумський район – 156 (122 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 2 особи.
✅проведено 132 дослідження методом ПЛР. Також було досліджено 71 взірець біоматеріалу, який доставлений з Львівської області.
✅підтверджено 40 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (13 осіб)
⭕️Лановецький район (13 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Краснолука – 2
• с. Татаринці – 5
• с. Борщівка – 1
⭕️Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Лози – 2
• с. Вищі Луб’янки – 1
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Доброполе – 1
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Гаї Шевченківські – 2
• с. Заств’є – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Темногайці – 2