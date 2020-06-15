15 червня на Тернопільщині: за добу коронавірусом інфікувалися 40 осіб

Станом на 15 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1467 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1355 випадків – дорослі, 112 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 1022 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 236 (93 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 78 (66 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 19 (17 одужало);

– Заліщицький район – 57 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 48 (25 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 43 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 419 (310 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 35 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 76 (19 одужало);

– Чортківський район – 57 (53 одужало);

– Шумський район – 156 (122 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 2 особи.

✅проведено 132 дослідження методом ПЛР. Також було досліджено 71 взірець біоматеріалу, який доставлений з Львівської області.

✅підтверджено 40 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (13 осіб)

⭕️Лановецький район (13 осіб):

• м. Ланівці – 5

• с. Краснолука – 2

• с. Татаринці – 5

• с. Борщівка – 1

⭕️Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Лози – 2

• с. Вищі Луб’янки – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Доброполе – 1

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Гаї Шевченківські – 2

• с. Заств’є – 1

⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Темногайці – 2