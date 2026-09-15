«Тернопільводоканал» готується до можливих блекаутів: воду можуть подавати за графіком

КП «Тернопільводоканал» готується до можливих тривалих блекаутів та надзвичайних ситуацій у зимовий період, які можуть виникнути внаслідок ворожих атак. Про це підприємство повідомило у соцмережах.

У «Тернопільводоканалі» зазначають, що майже всі об’єкти підприємства забезпечені генераторами. Система альтернативного живлення постійно підтримується у працездатному стані.

Водночас у підприємстві закликають тернополян під час воєнного стану підтримувати постійний мінімальний запас питної води та регулярно його оновлювати.

У разі аварій в енергосистемі та тривалих відключень водоканал не зможе безперервно працювати на генераторах через значне споживання палива. Тому водопостачання та водовідведення можуть здійснюватися за графіком.

При цьому вода може подаватися з пониженим тиском, а отримувати її зможе лише частина споживачів.

Якщо можливості запускати генератори на всіх об’єктах не буде, працюватимуть генератори на свердловинах водозаборів. Водоканалівці наповнюватимуть водою ємності та розвозитимуть їх у різні локації Тернополя, де містяни зможуть набирати воду.

Також під час тривалих блекаутів можна буде скористатися колонками-качалками. Карта їхнього розташування доступна у додатку «е-Тернопіль».

Ще одним джерелом води стануть три міські бювети — на бульварі Пантелеймона Куліша, бульварі Данила Галицького та на вул. Юності. Їхню роботу забезпечуватимуть мобільні генератори низької потужності.

У «Тернопільводоканалі» наголошують: вода з ємностей, колонок-качалок та бюветів придатна для вживання, але перед споживанням її необхідно прокип’ятити.