Врізався у бетонний стовп і перекинувся: біля Тернополя загинув водій

Смертельна ДТП трапилася 15 вересня поблизу села Ступки Тернопільського району. Про це повідомили у поліції.

За попередніми даними, близько 16:30 водій автомобіля Dacia Logan рухався автодорогою Т-20-02 «Тернопіль — Скалат — Жванець» у напрямку Тернополя. Чоловік не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з бетонним стовпом, після чого автомобіль перекинувся.

Унаслідок аварії водій 1965 року народження отримав травми, несумісні з життям. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося — він помер у кареті швидкої допомоги.

За фактом ДТП слідчі поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.