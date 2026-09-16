500 доларів поліцейським замість протоколу: жительці Тернопільського району загрожує кримінальна відповідальність

Жителька Тернопільського району запропонувала та надала поліцейським 500 доларів США, намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За цей факт розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили в поліції, співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 міста Тернополя зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Subaru. За кермом перебувала 37-річна жителька Тернопільського району.

Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилася пройти огляд на стан сп’яніння як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

Під час оформлення адміністративних матеріалів водійка запропонувала та надала поліцейським 500 доларів США, намагаючись уникнути відповідальності.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, на водійку склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП — керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.