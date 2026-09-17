У Тернополі безкоштовно роздаватимуть одяг, взуття та інші речі
У Тернополі 18 вересня відбудеться акція з безкоштовної видачі гуманітарної допомоги. Її організовує ГО «Нескорені Духом».
Захід проходитиме на вулиці 15 Квітня, 3 — за церквою Михаїла. Отримати допомогу можна буде з 10:00 до 15:00.
Під час акції безкоштовно видаватимуть:
- одяг;
- взуття;
- постільну білизну;
- посуд;
- іграшки.
В організації зазначають, що прагнуть підтримувати військових, людей з інвалідністю та всіх, хто потребує допомоги.
Також ГО «Нескорені Духом» запрошує волонтерів долучитися до організації заходу, зокрема допомогти зібрати та впорядкувати речі, які залишаться після акції.
У разі дощу проведення заходу перенесуть. Про нову дату організатори обіцяють повідомити додатково.
Голова ГО «Нескорені Духом» — Світлана Бичковська.