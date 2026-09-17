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Новини Тернополя 

У Тернополі безкоштовно роздаватимуть одяг, взуття та інші речі

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У Тернополі 18 вересня відбудеться акція з безкоштовної видачі гуманітарної допомоги. Її організовує ГО «Нескорені Духом».

Захід проходитиме на вулиці 15 Квітня, 3 — за церквою Михаїла. Отримати допомогу можна буде з 10:00 до 15:00.

Під час акції безкоштовно видаватимуть:

  • одяг;
  • взуття;
  • постільну білизну;
  • посуд;
  • іграшки.

В організації зазначають, що прагнуть підтримувати військових, людей з інвалідністю та всіх, хто потребує допомоги.

Також ГО «Нескорені Духом» запрошує волонтерів долучитися до організації заходу, зокрема допомогти зібрати та впорядкувати речі, які залишаться після акції.

У разі дощу проведення заходу перенесуть. Про нову дату організатори обіцяють повідомити додатково.

Голова ГО «Нескорені Духом» — Світлана Бичковська.

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