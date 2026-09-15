Тернопільщина втратила захисника Володимира Баранка

Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Володимир Баранко, 1976 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, помер 8 вересня 2026 року під час проходження військової служби, захищаючи Україну.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.

Зустріч полеглого Воїна відбудеться завтра, 16 вересня, о 13:00 у Сквері Героїв. Траурний кортеж прямуватиме через село Чернихівці.

Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідного села Героя — Гніздичного, до родинного дому, а звідти — до церкви Преображення Господнього, де відбудеться парастас.

Чин похорону відбудеться 17 вересня, у четвер, о 10:00.

Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Володимира Баранка в останню земну дорогу з належною шаною, молитвою та вдячністю за його мужність і жертовність.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Щире співчуття родині та близьким.