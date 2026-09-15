Тернопільщина втратила захисника Володимира Баранка
Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.
Володимир Баранко, 1976 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, помер 8 вересня 2026 року під час проходження військової служби, захищаючи Україну.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.
Зустріч полеглого Воїна відбудеться завтра, 16 вересня, о 13:00 у Сквері Героїв. Траурний кортеж прямуватиме через село Чернихівці.
Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідного села Героя — Гніздичного, до родинного дому, а звідти — до церкви Преображення Господнього, де відбудеться парастас.
Чин похорону відбудеться 17 вересня, у четвер, о 10:00.
Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Володимира Баранка в останню земну дорогу з належною шаною, молитвою та вдячністю за його мужність і жертовність.
Вічна пам’ять і слава Герою!
Щире співчуття родині та близьким.