Замикали у саморобній клітці та змушували працювати: на Тернопільщині директора інтернату обвинувачують у трудовій експлуатації 15 підопічних

На Тернопільщині до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо директора одного з психоневрологічних будинків-інтернатів області. Посадовця обвинувачують у трудовій експлуатації підопічних та незаконному позбавленні їх волі. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Злочинну діяльність посадовця у липні цього року викрили оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, через стан здоров’я та залежність від персоналу потерпілі не могли відмовитися від виконання примусових робіт чи самостійно захистити свої права. Директор інтернату систематично використовував їх як безоплатну робочу силу.

Підопічних залучали до виконання господарських, земляних та інших робіт, а також до жебрацтва. Правоохоронці довели понад десять фактів експлуатації потерпілих. У деяких випадках керівник закладу отримував за виконану ними роботу кошти від «замовників». Загалом встановлено 15 потерпілих.

Також під час досудового розслідування правоохоронці встановили факти незаконного позбавлення волі підопічних. Тих, хто відмовлявся виконувати вказівки директора, карали так званим «карантином» — їх поміщали до саморобної дерев’яної клітки та замикали там на тривалий час.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи фігуранта, а також у його транспортних засобах вилучили документацію, особові справи підопічних інтернату, списки недієздатних осіб, історії хвороби, мобільні телефони, банківські картки, гроші та щоденник обліку осіб, яких, за даними слідства, залучали до виконання робіт.

Посадовцю висунули обвинувачення за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі двох або більше осіб, здійснюване протягом тривалого часу, та частиною 2 статті 149 ККУ — вербування, передача та переміщення осіб з метою експлуатації з використанням їх уразливого стану.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.