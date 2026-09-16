Загибель 13-річного хлопця у Тернополі: Надал звернувся до батьків і поліції

Міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на загибель 13-річного хлопця, який 15 вересня помер унаслідок травм, отриманих після падіння з електросамоката.

«Така трагедія не має повторитися», — написав Сергій Надал.

Він закликав батьків пояснювати дітям, наскільки небезпечним може бути електросамокат, подбати про використання шолома, не дозволяти дітям кататися удвох та ризикувати заради швидкості чи розваги.

Також Сергій Надал звернувся до патрульної та Національної поліції з проханням посилити контроль за дотриманням правил користування електросамокатами.

За його словами, у Тернополі діють такі обмеження: діти до 10 років можуть їздити лише у супроводі дорослих, від 10 до 16 років — самостійно, виключно тротуарами та пішохідними доріжками зі швидкістю до 5 км/год.

Для осіб від 16 років дозволений рух велодоріжками та велосмугами зі швидкістю до 20 км/год.

Напередодні, 15 вересня, близько 19:20 на вулиці Бродівській 13-річний хлопець, який керував електросамокатом Kukirin G2, за попередніми даними, не впорався з керуванням та впав на тротуар. Дитина отримала тілесні ушкодження та померла дорогою до лікарні.