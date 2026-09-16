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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Частина Тернополя без світла та води

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У двох мікрорайонах Тернополя тимчасово відсутнє водопостачання

У Тернополі через знеструмлення однієї з водопровідних насосних станцій призупинили централізоване водопостачання до мікрорайонів «Центр» та «Новий Світ».

Як повідомляють у КП «Тернопільводоканал», після відновлення електропостачання обладнання насосної станції поступово повернеться до штатного режиму роботи.

Тиск води у мережі також підвищуватиметься поступово. На це може знадобитися близько години-півтори.

У підприємстві зазначають, що після стабілізації роботи насосної станції вода має з’явитися у всіх абонентів зазначених мікрорайонів.

 

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