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Пантеон Героїв 

Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Володимир Гуменюк з Тернопільщини

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Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка – Володимира Гуменюка, 1991 року народження. Військовослужбовець Збройних Сил України загинув 12 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровськийю

🕊 Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це тяжке випробування.

🇺🇦🚔Зустріч полеглого Воїна відбудеться завтра, 17 вересня, о 14:00 у Сквері Героїв. Далі траурний кортеж прямуватиме до рідного села Героя — Розношинців, до рідної домівки, де відбудеться парастас.
Чин поховання відбудеться 18 вересня, у п’ятницю, об 11:00.

🇺🇦🙏Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Володимира Гуменюка в останню земну дорогу з належною шаною, молитвою та вдячністю за його мужність і жертовність.

Вічна пам’ять і слава Герою

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