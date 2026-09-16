Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Володимир Гуменюк з Тернопільщини
Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка – Володимира Гуменюка, 1991 року народження. Військовослужбовець Збройних Сил України загинув 12 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровськийю
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це тяжке випробування.
Зустріч полеглого Воїна відбудеться завтра, 17 вересня, о 14:00 у Сквері Героїв. Далі траурний кортеж прямуватиме до рідного села Героя — Розношинців, до рідної домівки, де відбудеться парастас.
Чин поховання відбудеться 18 вересня, у п’ятницю, об 11:00.
Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Володимира Гуменюка в останню земну дорогу з належною шаною, молитвою та вдячністю за його мужність і жертовність.
Вічна пам’ять і слава Герою