Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Володимир Гуменюк з Тернопільщини

Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка – Володимира Гуменюка, 1991 року народження. Військовослужбовець Збройних Сил України загинув 12 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровськийю

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це тяжке випробування.