У Теребовлянській лікарні укриття має проблеми з вентиляцією та пожежною безпекою

У Теребовлянській громаді представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели планові моніторингові візити до двох протирадіаційних укриттів.

Перевірили захисні споруди у КНП Теребовлянської міської ради «Теребовлянський регіональний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП Теребовлянської міської ради «Теребовлянська міська лікарня».

Метою візитів було оцінити можливість використання укриттів для захисту населення відповідно до вимог законодавства.

У протирадіаційному укритті №75150, яке розраховане на 150 людей, а ймовірно може прийняти 100 осіб, виявили проблему з доступністю для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема, пандус має надто стрімкий кут нахилу, через що його безпечне використання є неможливим.

В укритті є вентиляція, освітлення, дизельна електростанція, засоби зв’язку, шанцевий інструмент, запаси технічної та питної води, засоби першої медичної допомоги та санвузли.

Укриття №75139 у Теребовлянській міській лікарні розраховане на 50 осіб, а ймовірно ним скористаються 40. Під час повітряної тривоги його використовують працівники та пацієнти лікарні.

Під час перевірки встановили, що припливна вентиляція працює неналежним чином і не забезпечує необхідного повітрообміну. Крім того, безпосередньо у приміщенні укриття розміщена пральня.

Через неефективну роботу вентиляції та функціонування пральні в укритті зафіксували підвищену температуру і високу вологість повітря. Також приміщення не обладнане пожежною автоматикою та сигналізацією.

За результатами моніторингу підготували звіти та надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і приведення укриттів у відповідність до вимог наказу МВС України №579 від 9 липня 2018 року.

Про результати перевірки повідомило Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області.