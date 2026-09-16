Бориса Репку обрали директором Тернопільського драмтеатру

15 вересня відбулося засідання конкурсної комісії, яка визначала переможця конкурсу на посаду директора — художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

На конкурс подав документи один кандидат — Борис Данилович Репка. Під час засідання він представив членам комісії програму розвитку театру на найближчі п’ять років.

Серед основних напрямів програми — формування репертуарної політики, підготовка нових театральних постановок, покращення матеріально-технічного стану закладу, залучення додаткових інвестицій і партнерів, а також розширення глядацької аудиторії.

За результатами відкритого поіменного голосування члени конкурсної комісії одноголосно визначили Бориса Репку переможцем конкурсу.

Також комісія вирішила внести подання голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковському щодо призначення Бориса Репки на посаду директора — художнього керівника театру та укладення з ним контракту терміном на п’ять років.

Засідання конкурсної комісії провів депутат Тернопільської обласної ради Денис Милий. Секретар комісії — Дмитро Костюк, головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та промоції області управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради.