Принижував, ображав і змусив стати на коліна: на Тернопільщині підліток знущався над іншим

Працівники поліції встановили учасників конфлікту після того, як у соціальних мережах виявили відео з приниженням неповнолітнього.

Під час моніторингу соцмереж працівники відділення поліції №4 Чортківського районного управління поліції побачили відео, на якому невідома особа принижує неповнолітнього хлопця, змушує його стояти на колінах та ображає.

Правоохоронці оперативно встановили особу потерпілого та інших учасників події.

Як з’ясувалося, потерпілий — 15-річний учень професійно-технічного училища у Заліщиках. Його, за даними поліції, ображав 16-річний студент місцевого коледжу. Ще один першокурсник цього ж навчального закладу знімав подію на відео.

За попередніми даними, між хлопцями виник конфлікт, під час якого 16-річний юнак принижував потерпілого.

На 16-річного студента поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

З неповнолітніми та їхніми батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у подальшому.