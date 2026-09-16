У Тернополі трагічно загинув 13-річний Артем Шмадило, який займався у спортивному клубі «Чемпіон Тернопіль».

Про смерть хлопця повідомили на сторінці спортивного клубу.

«З глибоким болем повідомляємо, що трагічно загинув наш вихованець Артем Шмадило, який займався на клубній локації», — зазначили у «Чемпіон Тернопіль».

Від імені вихованців, батьків, тренерів та всього клубу родині та близьким Артема висловили співчуття.

Як повідомляв «Погляд», трагедія сталася напередодні. За попередніми даними, 13-річний хлопець, керуючи електросамокатом Kukirin G2, їхав тротуаром у напрямку вулиці Збаразької. Дитина не впоралася з керуванням та впала на тротуар.

Внаслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

У спортивному клубі висловили сподівання, що світла пам’ять про Артема назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.

Вічна пам’ять.