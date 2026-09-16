У Тернополі на три дні змінять рух тролейбусів: перелік маршрутів

У Тернополі 16–18 вересня 2026 року через планові ремонтні роботи тимчасово змінять рух міських тролейбусів. Про це повідомила Тернопільська міська рада.

Щодня з 09:00 до 16:00 буде відсутня напруга в електромережі тролейбусних маршрутів на масиві «Східний». У цей час громадський транспорт курсуватиме за зміненими схемами.

Маршрут №1

Тролейбуси працюватимуть до 09:00 та після 16:00. З 09:00 до 16:00 на маршруті курсуватимуть лише автобуси, зокрема ті, що заміщуватимуть тролейбуси.

Маршрут №2

З 09:00 до 16:00 курсуватиме за зміненим маршрутом:

вул. Тролейбусна — Центр — вул. Острозького — вул. Шептицького — вул. Торговиця — Дамба Тернопільського ставу, далі — за маршрутом.

Маршрути №4 та №10

Працюватимуть до 09:00 та після 16:00.

Маршрут №6

З 09:00 до 16:00 від зупинки «вул. 15 Квітня» (від центру) їхатиме просп. Злуки до універсаму, далі — за маршрутом.

Маршрут №7

З 09:00 до 16:00 від зупинки «маг. Універсам» їхатиме вул. Тарнавського — вул. Київською — вул. 15 Квітня — просп. Злуки, далі — за маршрутом.

Маршрути №8 та №9

Курсуватимуть без змін.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.