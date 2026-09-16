Підозрювана в корупції податківиця з Тернополя вийшла з СІЗО після сплати 3 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд 11 вересня обрав запобіжний захід заступниці керівниці податкової служби в Тернопільській області Марії Мельник. Посадовицю підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів на суму 75 тис. євро. ВАКС призначив їй заставу в розмірі майже 3 млн грн.

За даними видання «Тернополяни», заставу за посадовицю сплатили 11 вересня, після чого Марія Мельник вийшла із СІЗО, пише ЗАХІД.

Що було раніше

9 вересня НАБУ та САП провели обшуки в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. За даними правоохоронців, вони розслідують вимагання хабаря двома посадовцями податкової.

15 вересня у НАБУ повідомили, що хабар від підприємців брали заступниця начальника податкової та керівник одного з територіальних підрозділів. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення на фірмах, а потім за гроші пропонували суттєво зменшувати суми штрафів в офіційних документах. Протягом весни–літа 2026 року зловмисники одержали 75 тис. євро. А в червні податківці вимагали вже хабар на суму понад 14,6 млн грн.

Марію Мельник разом з її колегою затримали одразу після одержання неправомірної вигоди. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, з конфіскацією майна.

Додамо, що Марія Мельник працювала на посаді заступниці начальниці управління ДПС в Тернопільській області понад 10 років. За даними НАЗК, у 2015 році вона була першою заступницею керівника управління ДФС Тернопільщини.