На Тернопільщині облаштували понад 250 км туристичних маршрутів «Тепле Поділля»

На Тернопільщині завершили облаштування мережі туристичних шляхів «Тепле Поділля». П’ять промаркованих маршрутів загальною довжиною понад 250 км пролягають територією Товстенської, Заліщицької та Більче-Золотецької громад.

Як повідомили в Департаменті культури та туризму ТОДА, протягом двох місяців у межах проєкту «Тепле Поділля. Нові культурні шляхи» облаштували туристичну інфраструктуру та впорядкували маршрути, які об’єднали десятки історичних, культурних і природних локацій.

На маршрутах встановили 50 інформаційних стендів на спеціальних опорах та майже 350 навігаційних знаків, зокрема вказівники та схеми маршрутів.

Також уздовж шляхів нанесли майже 3 тисячі мальованих туристичних марок.

Оновлена мережа туристичних шляхів уже готова до прийому відвідувачів наприкінці поточного туристичного сезону. Повноцінний старт маршрутів запланований із початком наступного сезону.

До реалізації ініціативи долучилися фахівці проєкту, органи місцевого самоврядування, Національний природний парк «Дністровський каньйон», КП «Заліщики туристичні», місцеві краєзнавці, педагоги, учні та мешканці громад.

Керівник проєкту Ігор Євтушок подякував громадам, старостам, священнослужителям і волонтерам, які долучилися до облаштування туристичних шляхів.

«Понад два місяці щоденної праці десятків фахівців — від світанку до пізнього вечора — дали змогу створити якісний, безпечний та доступний туристичний продукт», — зазначив Ігор Євтушок.