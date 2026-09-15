У Тернополі на «Дружбі» помітили лисицю: домашніх тварин безкоштовно вакцинуватимуть від сказу

У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі, на вул. Кривоноса, 11, помітили лисицю. Імовірно, дика тварина могла контактувати з домашніми котами та собаками, що створює потенційний ризик поширення сказу.

У зв’язку з цим лікарі Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу.

Вакцинацію проведуть у четвер, 17 вересня, о 16:00 поблизу будинку №11 на вул. Кривоноса. Щеплення проводитимуть у наметі «Ветеринарна медицина Тернопільщини».

Жителів мікрорайону закликають привести на вакцинацію домашніх улюбленців, особливо тих тварин, які перебувають на вулиці та могли контактувати з дикою твариною.

Безкоштовно вакцинувати котів і собак проти сказу можна також у Тернопільській районній державній лікарні ветеринарної медицини за адресою: с. Велика Березовиця, вул. Енергетична, 56.

У державній лікарні також можна оформити ветеринарний паспорт міжнародного зразка та провести чіпування домашньої тварини.

Сказ — особливо небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей. Своєчасна вакцинація домашніх тварин є одним із основних заходів профілактики цього захворювання.