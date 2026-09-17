17 вересня в Україні відзначають День рятівника. До цього дня «Погляд» підготував серію інтерв’ю з людьми, які працюють у системі ДСНС. Ми говорили про різні напрямки служби — від психологічної підтримки та роботи кінологів до гасіння пожеж, розмінування, порятунку в горах і надання медичної допомоги.

Завершуємо серію розмовою із Сергієм Даніліним — начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності, або, як простіше пояснити, керівником пресслужби Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Його робота — бути поруч із рятувальниками під час надзвичайних ситуацій і водночас допомагати журналістам та громадськості зрозуміти, що відбувається. Поки одні працюють на місці події, інші телефонують, ставлять запитання й чекають на підтверджену інформацію. Її потрібно швидко зібрати, перевірити, опрацювати й визначити, що можна повідомляти публічно, а що — ні.

Сергій Данілін служить у системі ДСНС 25 років. Із них 13 років працює у комунікаційних підрозділах.

«Стаж роботи — 25 років у службі, у системі. Зараз я на посаді начальника відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності. Якщо говорити простіше, для людей, — керівник пресслужби Головного управління ДСНС України у Тернопільській області», — розповідає він.

У заключному матеріалі серії — про шлях Сергія Даніліна у ДСНС, роботу комунікаційної команди під час надзвичайних ситуацій, інформаційну безпеку в умовах війни, чотири найважчі дні після ракетного удару по Тернополю та людей, які щодня ризикують власним життям заради інших.

А ще — про те, чому, на його переконання, випадкових людей у ДСНС не буває.

Як ви прийшли у ДСНС? Чим вас свого часу зацікавила саме ця служба?

Коли закінчував школу, поставав вибір, куди далі рухатися, яку професію обирати.

Я виріс у такому середовищі, де було престижно служити Батьківщині, захищати її. Я виріс у невеличкому містечку, де була військова частина, тому військова служба була близькою і зрозумілою.

Я обрав навчальний заклад, який на той момент готував саме для військ цивільної оборони, для частин Міністерства надзвичайних ситуацій. Там була відповідна спеціальність.

Потім це все було переформатовано у Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Так я обрав цю професію і вже 25 років працюю в системі ДСНС.

А як ви опинилися у сфері комунікації?

Мені завжди подобалося працювати саме з популяризацією професії. Ще у шкільні роки в нас були профільні заходи різного спрямування. Зокрема, від пожежної служби — юні рятувальники, де формувалися відповідні команди, готувалися різні виступи.

Якраз із нами тоді працювали офіцери-комунікаційники. Мені подобався цей напрямок.

Коли мені запропонували перейти у цей напрям, я погодився. І вже 13 років несу службу в комунікаційних підрозділах.

Ви маєте великий досвід роботи в системі ДСНС ще до того, як перейшли в комунікаційний напрямок. Наскільки змінився ваш погляд на надзвичайні ситуації, коли ви почали працювати вже з боку комунікації? Що сьогодні для вас означає бути комунікаційником безпосередньо на місці події?

Справа в тому, що до цього я так само працював на різних посадах і брав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, великих стихійних лих — як представник рятувальних підрозділів, як представник підрозділів цивільного захисту. Тобто певний досвід у мене вже був.

Коли став комунікаційником, звісно, змінився погляд і кут зору. Ти по-іншому оцінюєш ситуації.

Звісно, війна внесла свої корективи, і найбільші події пов’язані саме з війною. Дуже важливо відзначити, як перебудовується наша служба і безпосередньо комунікація, як вона змінюється під час війни.

Це досить цікаво, і ти розумієш, наскільки це важливо. І дійсно дуже складно.

Останні надзвичайні ситуації та надзвичайні події, які були на території нашої області, це показали. Коли у тебе телефон буквально розривається від дзвінків: телефонують представники засобів масової інформації, надходить оперативна інформація, і в загальному громадськість хоче чути та розуміти, що відбувається на місці події, як проводяться безпосередньо рятувальні роботи.

І це дуже важко в тих умовах, коли ситуація дуже швидко змінюється, коли інформація надходить різноманітна і треба відфільтрувати: де правдива, де неправдива, що давати, що не давати.

Загалом повну картину на місці події скласти досить важко. Тому зазвичай у нас на місці події працює команда — не одна людина, а троє-четверо. Вони займаються і збором інформації, і безпосередньо фото, відео, матеріалами, підготовкою.

Офіційні коментарі — це теж лягає на наші плечі.

Коли стається надзвичайна ситуація, що відбувається в перші хвилини саме з інформаційної точки зору? Хто збирає інформацію, як вона перевіряється і коли можна говорити публічно?

Під час ліквідації надзвичайних ситуації, на місці події розгортається штаб з ліквідації НСТобто є відповідні люди, які працюють саме зі збором інформації, є безпосередньо люди, які організовують і керують рятувальними роботами.

Моя роль у цьому штабі — спілкування з пресою.

Мені треба у наших фахівців взяти інформацію, опрацювати її, зрозуміти яка саме інформація є підтвердженою.

Само собою зрозуміло, що в умовах війни є така інформація, яка не повинна потрапляти у пресу.

Плюс потрібно оперативно це все збирати й опрацьовувати та видати засобам масової інформації.

Бувало так, що журналісти запитують про подію, а ви самі ще не маєте підтвердженої інформації? Як у таких ситуаціях діяти правильно?

Насправді таких ситуацій буває досить багато.

Адже місто наше, Тернопіль, невеличке. Десь поїхала пожежна машина — і журналісти дзвонять: «Ой, що сталося? Що горить? Де це?»

В такому випадку просто уточнюєш інформацію в оперативного чергового і видаєш її на загал.

Іноді люди вимагають назвати точну кількість загиблих чи постраждалих, показати місце події, розповісти всі деталі. Як пояснити суспільству, чому певну інформацію не можна оприлюднювати одразу?

Досить цікаве і дуже важливе питання.

На жаль, у наш час гонитва за інформацією і швидкістю її оперативного висвітлення іноді шкодить нашому суспільству. Адже всі хочуть знати, що до чого і як.

Ніхто не замислюється про наслідки, які це може мати для тих людей, які постраждали, для сімей, які, наприклад, втратили когось або чиї рідні перебувають у тяжкому стані.

І тут треба так само мати певну витримку.

Не одразу вимагати: «Давайте деталі, якомога більше деталей», особливо якихось брудніших, жахливіших подробиць.

На жаль, інформаційний простір, можна сказати, любить такі подробиці. Але треба з розумінням до цього ставитися.

Ми намагаємося, звісно, давати в першу чергу перевірену інформацію.

Оскільки те що ми дамо, буде позицією як Головного управління, так і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Після ракетного удару по Тернополю рятувальна операція тривала кілька днів. Ви були одним із тих, хто постійно комунікував із журналістами. Що особисто для вас було найважчим у ті дні?

Ті чотири дні, можна так сказати, були найважчими за останні роки в моєму житті.

І взагалі для міста це були дуже страшні, трагічні події.

Ми приїхали одними з перших.

Що було найтяжчим?

Наші рятувальники говорять, і тут я їх повністю підримую, що найскладніше — це коли гинуть діти.

І в тій події досить було багато таких смертей, на жаль. І це дуже тяжко сприймається.

Я пам’ятаю, що ми чотири дні працювали, постійно намагалися давати оперативну інформацію, намагалися все висвітлювати.

Але вже коли це все минуло, настав певний період — напевно, був такий «відходняк».

Десь тиждень-два ще так морально відходили від цього.

А як ви відновлюєтеся після таких подій?

Відновлююся по-різному.

Намагаюся більше проводити часу в колі сім’ї, з дітьми, розуміти, наскільки це важливо, відчувати цю сімейну підтримку.

Просто не піднімати телефон, відключити його, зробити хоч якийсь електронний детокс і не бути в курсі всіх подій, які відбуваються в державі, у службі й взагалі у світі.

Ви щодня бачите роботу пожежників, піротехніків, медиків, кінологів, психологів. Що в цих людях найбільше вражає вас за роки роботи?

Їхня самопожертва.

Недаремно кажуть, що в нас немає людей, які тут випадково. Насправді випадкові люди тут довго не затримуються.

Треба хотіти, вміти, любити цю справу, хотіти допомагати людям. Це, напевно, найсакральніше, що може бути. І насправді мене дуже вражають наші рятувальники.

В усіх цих умовах, попри всі труднощі, вони щодня заступають на чергування, щодня готові їхати і допомагати.

І наостанок: за роки служби що для вас сьогодні означає слово «рятувальник»? Це професія, покликання, характер людини чи щось більше?

Як я сказав, випадкових людей тут не буває. Звісно, це покликання.

Не кожен зможе нести це покликання, бути рятувальником, тому що тут велика самопожертва. Тут треба розуміти, що те, що ти робиш, — це велика місія.

Ти допомагаєш людям у досить складних умовах. Іноді для людини ти єдина надія на те, що ти приїдеш і допоможеш. І це багато чого варте.

Спілкувалася Наді Греса