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«Випадкових людей у ДСНС не буває»: Сергій Данілін про роботу пресслужби, інформацію під час війни та людей, які рятують інших

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17 вересня в Україні відзначають День рятівника. До цього дня «Погляд» підготував серію інтерв’ю з людьми, які працюють у системі ДСНС. Ми говорили про різні напрямки служби — від психологічної підтримки та роботи кінологів до гасіння пожеж, розмінування, порятунку в горах і надання медичної допомоги.

Завершуємо серію розмовою із Сергієм Даніліним — начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності, або, як простіше пояснити, керівником пресслужби Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Його робота — бути поруч із рятувальниками під час надзвичайних ситуацій і водночас допомагати журналістам та громадськості зрозуміти, що відбувається. Поки одні працюють на місці події, інші телефонують, ставлять запитання й чекають на підтверджену інформацію. Її потрібно швидко зібрати, перевірити, опрацювати й визначити, що можна повідомляти публічно, а що — ні.

Сергій Данілін служить у системі ДСНС 25 років. Із них 13 років працює у комунікаційних підрозділах.

«Стаж роботи — 25 років у службі, у системі. Зараз я на посаді начальника відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності. Якщо говорити простіше, для людей, — керівник пресслужби Головного управління ДСНС України у Тернопільській області», — розповідає він.

У заключному матеріалі серії — про шлях Сергія Даніліна у ДСНС, роботу комунікаційної команди під час надзвичайних ситуацій, інформаційну безпеку в умовах війни, чотири найважчі дні після ракетного удару по Тернополю та людей, які щодня ризикують власним життям заради інших.

А ще — про те, чому, на його переконання, випадкових людей у ДСНС не буває.

  1. Як ви прийшли у ДСНС? Чим вас свого часу зацікавила саме ця служба?

Коли закінчував школу, поставав вибір, куди далі рухатися, яку професію обирати.

Я виріс у такому середовищі, де було престижно служити Батьківщині, захищати її. Я виріс у невеличкому містечку, де була військова частина, тому військова служба була близькою і зрозумілою.

Я обрав навчальний заклад, який на той момент готував саме для військ цивільної оборони, для частин Міністерства надзвичайних ситуацій. Там була відповідна спеціальність.

Потім це все було переформатовано у Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Так я обрав цю професію і вже 25 років працюю в системі ДСНС.

  • А як ви опинилися у сфері комунікації?

Мені завжди подобалося працювати саме з популяризацією професії. Ще у шкільні роки в нас були профільні заходи різного спрямування. Зокрема, від пожежної служби — юні рятувальники, де формувалися відповідні команди, готувалися різні виступи.

Якраз із нами тоді працювали офіцери-комунікаційники. Мені подобався цей напрямок.

Коли мені запропонували перейти у цей напрям, я погодився. І вже 13 років несу службу в комунікаційних підрозділах.

  • Ви маєте великий досвід роботи в системі ДСНС ще до того, як перейшли в комунікаційний напрямок. Наскільки змінився ваш погляд на надзвичайні ситуації, коли ви почали працювати вже з боку комунікації? Що сьогодні для вас означає бути комунікаційником безпосередньо на місці події?

Справа в тому, що до цього я так само працював на різних посадах і брав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, великих стихійних лих — як представник рятувальних підрозділів, як представник підрозділів цивільного захисту. Тобто певний досвід у мене вже був.

Коли став комунікаційником, звісно, змінився погляд і кут зору. Ти по-іншому оцінюєш ситуації.

Звісно, війна внесла свої корективи, і найбільші події пов’язані саме з війною. Дуже важливо відзначити, як перебудовується наша служба і безпосередньо комунікація, як вона змінюється під час війни.

Це досить цікаво, і ти розумієш, наскільки це важливо. І дійсно дуже складно.

Останні надзвичайні ситуації та надзвичайні події, які були на території нашої області, це показали. Коли у тебе телефон буквально розривається від дзвінків: телефонують представники засобів масової інформації, надходить оперативна інформація, і в загальному громадськість хоче чути та розуміти, що відбувається на місці події, як проводяться безпосередньо рятувальні роботи.

І це дуже важко в тих умовах, коли ситуація дуже швидко змінюється, коли інформація надходить різноманітна і треба відфільтрувати: де правдива, де неправдива, що давати, що не давати.

Загалом повну картину на місці події скласти досить важко. Тому зазвичай у нас на місці події працює команда — не одна людина, а троє-четверо. Вони займаються і збором інформації, і безпосередньо фото, відео, матеріалами, підготовкою.

Офіційні коментарі — це теж лягає на наші плечі.

  • Коли стається надзвичайна ситуація, що відбувається в перші хвилини саме з інформаційної точки зору? Хто збирає інформацію, як вона перевіряється і коли можна говорити публічно?

Під час ліквідації надзвичайних ситуації, на місці події розгортається штаб з ліквідації НСТобто є відповідні люди, які працюють саме зі збором інформації, є безпосередньо люди, які організовують і керують рятувальними роботами.

Моя роль у цьому штабі — спілкування з пресою.

Мені треба у наших фахівців взяти інформацію, опрацювати її, зрозуміти яка саме інформація є підтвердженою.

Само собою зрозуміло, що в умовах війни є така інформація, яка не повинна потрапляти у пресу.

Плюс потрібно оперативно це все збирати й опрацьовувати та видати засобам масової інформації.

  • Бувало так, що журналісти запитують про подію, а ви самі ще не маєте підтвердженої інформації? Як у таких ситуаціях діяти правильно?

Насправді таких ситуацій буває досить багато.

Адже місто наше, Тернопіль, невеличке. Десь поїхала пожежна машина — і журналісти дзвонять: «Ой, що сталося? Що горить? Де це?»

В такому випадку  просто уточнюєш інформацію в оперативного чергового і видаєш її на загал.

  • Іноді люди вимагають назвати точну кількість загиблих чи постраждалих, показати місце події, розповісти всі деталі. Як пояснити суспільству, чому певну інформацію не можна оприлюднювати одразу?

Досить цікаве і дуже важливе питання.

На жаль, у наш час гонитва за інформацією і швидкістю її оперативного висвітлення іноді шкодить нашому суспільству. Адже всі хочуть знати, що до чого і як.

Ніхто не замислюється про наслідки, які це може мати для тих людей, які постраждали, для сімей, які, наприклад, втратили когось або чиї рідні перебувають у тяжкому стані.

І тут треба так само мати певну витримку.

Не одразу вимагати: «Давайте деталі, якомога більше деталей», особливо якихось брудніших, жахливіших подробиць.

На жаль, інформаційний простір, можна сказати, любить такі подробиці. Але треба з розумінням до цього ставитися.

Ми намагаємося, звісно, давати в першу чергу перевірену інформацію.

Оскільки те  що ми дамо, буде позицією як Головного управління, так і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

  • Після ракетного удару по Тернополю рятувальна операція тривала кілька днів. Ви були одним із тих, хто постійно комунікував із журналістами. Що особисто для вас було найважчим у ті дні?

Ті чотири дні, можна так сказати, були найважчими за останні роки в моєму житті.

І взагалі для міста це були дуже страшні, трагічні події.

Ми приїхали одними з перших.

Що було найтяжчим?

Наші рятувальники говорять, і тут я їх повністю підримую, що найскладніше — це коли гинуть діти.

І в тій події досить було багато таких смертей, на жаль. І це дуже тяжко сприймається.

Я пам’ятаю, що ми чотири дні працювали, постійно намагалися давати оперативну інформацію, намагалися все висвітлювати.

Але вже коли це все минуло, настав певний період — напевно, був такий «відходняк».

Десь тиждень-два ще так морально відходили від цього.

  • А як ви відновлюєтеся після таких подій?

Відновлююся по-різному.

Намагаюся більше проводити часу в колі сім’ї, з дітьми, розуміти, наскільки це важливо, відчувати цю сімейну підтримку.

Просто не піднімати телефон, відключити його, зробити хоч якийсь електронний детокс і не бути в курсі всіх подій, які відбуваються в державі, у службі й взагалі у світі.

  • Ви щодня бачите роботу пожежників, піротехніків, медиків, кінологів, психологів. Що в цих людях найбільше вражає вас за роки роботи?

Їхня самопожертва.

Недаремно кажуть, що в нас немає людей, які тут випадково. Насправді випадкові люди тут довго не затримуються.

Треба хотіти, вміти, любити цю справу, хотіти допомагати людям. Це, напевно, найсакральніше, що може бути. І насправді мене дуже вражають наші рятувальники.

В усіх цих умовах, попри всі труднощі, вони щодня заступають на чергування, щодня готові їхати і допомагати.

  • І наостанок: за роки служби що для вас сьогодні означає слово «рятувальник»? Це професія, покликання, характер людини чи щось більше?

Як я сказав, випадкових людей тут не буває. Звісно, це покликання.

Не кожен зможе нести це покликання, бути рятувальником, тому що тут велика самопожертва. Тут треба розуміти, що те, що ти робиш, — це велика місія.

Ти допомагаєш людям у досить складних умовах. Іноді для людини ти єдина надія на те, що ти приїдеш і допоможеш. І це багато чого варте.

Спілкувалася Наді Греса

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