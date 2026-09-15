Страшна трагедія у Тернополі: внаслідок падіння з електросамоката загинув 13-річний хлопець

Смертельна ДТП трапилася 15 вересня близько 19:20 на вулиці Бродівській у Тернополі.

За попередніми даними, 13-річний хлопець, керуючи електросамокатом Kukirin G2, їхав тротуаром у напрямку вулиці Збаразької. Дитина не впоралася з керуванням та впала на тротуар.

Внаслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил.